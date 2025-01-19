Іспанія

Захисник Барселони прокоментував ситуацію з расизмом у матчі проти Хетафе.

Напередодні в рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона втратила очки на полі Хетафе.

Хетафе — Барселона 1:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри, окрім чергової невдачі команди Ганса-Дітера Фліка в чемпіонаті в цьому сезоні, усі обговорювали расистські вигуки з трибун Колізеум Альфонсо Перес на адресу флангового захисника "блаугранас" Алехандро Бальде.

Сам футболіст висловився з цього приводу наступним чином:

"Я хотів би заявити, що отримав кілька расистських образ і сподіваюсь, що Ла Ліга вживатиме належних заходів. Я поінформував про цей випадок головного арбітра.

Расизму немає місця ні у футболі, ані в житті загалом. Ми повинні боротись, щоб це явище зникло. Дуже прикро, що це відбувається у 2025 році", — заявив іспанський виконавець.

Повідомляється, що Ла Ліга взяла до відома це звернення, і найближчим часом відповідний комітет розглядатиме справу.