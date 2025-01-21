Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі розгромив Мальорку з рахунком 4:0.

"Жовта субмарина" забезпечила собі позитивний результат у першому таймі, коли з 20 по 28 хвилини у ворота гостей влетіло чотири м'ячі.

Авторами голів стали Логан Кошта, Алекс Баена, Дані Парехо та Єремі Піно.

Після 20 турів Вільярреал набрав 33 очки і займає п'яте місце в Ла Лізі, а у Мальорки на три бали менше та шостий рядок.

Вільярреал - Мальорка 4:0

Голи: Кошта, 20, Баена, 24, Парехо, 26, Піно, 28.

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Кошта, Фойт (Камбвала, 68), Кардона — Піно (Кабанес, 60), Гує (Терратс, 86), Парехо (Суарес, 76), Баена — Морено (Пепе, 68), Баррі (Перес, 76).

Мальорка: Грейф — Маффео (Морей, 46), Вальєнт (Фернандес, 84), Раїльйо, Мохіка — Родрігес, Маскарель, Кошта (Санчес, 46), Дардер Молл (Копете, 46) — Ларін (Асано, 74), Мурікі.

Попередження: Баена — Молл, Родрігес, Мохіка.