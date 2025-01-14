Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 19 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі мінімально обіграв Вільярреал з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 51 хвилині результативним ударом відзначився Такефуса Кубо.

Після 19 турів Вільярреал набрав 30 очок і посідає п'яте місце в Ла Лізі, а у Сосьєдада 28 балів та сьомий рядок.

Реал Сосьєдад — Вільярреал 1:0

Гол: Кубо, 51.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Елустондо (Пачеко, 73), Агерд, Муньйос — Кубо (Оскарссон, 82), Субіменді, Сучич, Гомес (Барренечеа, 62) — Оярсабаль (Марін, 82), Мендес (Оласагасті, 73).

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Фойт, Камбвала, Кардона — Комесанья (Кабанес, 61), Гує, Парехо, Суарес (Морено, 61) — Баррі, Баена.

Попередження: Мехіас, Барренечеа, Муньйос, Субіменді — Баена, Фойт.