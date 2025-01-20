Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 21 туру італійської Серії А Комо на своєму полі обіграв Удінезе з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли у складі господарів поля відзначився Ассан Діао. Потім наприкінці першого тайму автор асиста під час першого гола Габріел Стрефецца подвоїв перевагу Комо.

На старті другого тайму Мартін Паеро зміг відіграти один м'яч, після чого команди вирішили обмінятися видаленнями. Обидва гравці — Едоардо Гольданіга та Умар Соле отримали по дві жовті картки за короткі проміжки часу.

Потім на 78 хвилині Яка Бійол зрізав м'яч у сітку власних воріт, а остаточну крапку у матчі поставив Ніко Пас результативним ударом на першій компенсованій хвилині.

Після 21 туру Комо набрав 22 очки і посідає 13 місце в Серії А, а в Удінезе — 26 балів та десятий рядок.

Комо — Удінезе 4:1

Голи: Діао, 5, Стрефецца, 44, Бійол (аг), 79, Пас, 90+1 - Паєро, 50.

Комо: Бюте — Гольданіга, Доссена, Кемпф — ван дер Бремпт (Йовіне, 29), Какере (Джек, 62), Да Кунья (Перроне, 81), Фадера — Діао, Стрефецца (Пас, 62) — Кутроне (Енгельгардт, 80).

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Соле — Модесто (Еккеленкамп, 65), Ловрич, Карлстрем, Паєро, Камара (Земура, 46) — Товен (Атта, 80), Санчес (Лукка, 46).

Попередження: Йовіне, Гольданіга — Соле, Еккеленкамп, Бійол.

Вилучення: Гольданіга, 57 — Соле, 63.