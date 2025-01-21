Іспанія

Італієць відреагував на чутки про свій можливий відхід з мадридського клубу.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нещодавні чутки про свій можливий відхід з мадридського клубу.

"Я абсолютно точно не приймав рішень про відхід з Реалу. Я сподіваюся залишитися в клубі ще на чотири роки, як і президент Флорентіно Перес. Було б ідеально провести велике спільне прощання у 2029 році!" — наводить слова Анчелотті інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті залишить посаду головного тренера Реала після закінчення цього сезону.

Після 20 турів Реал очолює іспанську Ла Лігу, випереджаючи Атлетіко на два бали.