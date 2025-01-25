Нова угода буде розрахована до літа 2030 року.
Педрі, Getty Images
25 січня 2025, 19:44
Півзахисник Барселони Педрі продовжуватиме виступати у складі "блаугранас". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу змогло домовитися з 22-річним іспанцем про новий контракт, який буде розрахований до літа 2030 року.
Тажке зазначається, що останні деталі угоди будуть обговорені найближчим часом разом з агентами гравця.
Чинний контракт Педрі розрахований до літа 2026 року.
Цього сезону Педрі провів 31 матч, у яких забив чотири голи та віддав чотири асисти.