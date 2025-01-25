Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 січня 2025 року.

Мадридський Атлетіко на своєму полі поділив очки з Вільярреалом (1:1) у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги.

Рахунок у матчі був відкрито у середині першого тайму, коли на 29 хвилині Морено реалізував пенальті.

Команда Дієго Сімеоне провела низку замін у перерві, після чого на 58 хвилині змогла зрівняти цифри на табло, а автором голу став Ліно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Вільярреал у рамках 21 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко — Вільярреал 1:1

Голи: Ліно, 58 — Морено, 29 (пен).

Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Вітсель, Мандава (Ліно, 46) — Сімеоне (Аспілікуета, 46), Коке (Льоренте, 71), Барріос, Галлагер (Де Пауль, 46) — Корреа (Грізманн, 59), Альварес.

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Кошта, Камбвала, Кардона — Піно (Суарес, 68), Комесанья, Гує, Баена (Кабанес, 90) — Баррі (Пепе, 68), Морено (Перес, 68).

Попередження: Де Пауль, Ле Норман, Альварес — Піно, Феменія.