Іспанія

Кіліан адаптувався в Реалі.

Нападник Реала Кілліан Мбаппе прокоментував свій перший хет-трик у складі "вершкових", який відбувся у суботньому матчі чемпіонату Іспанії проти Вальядоліда (3:0).

"Я задоволений хет-триком, але ще більше задоволений перемогою. Я говорю це щотижня, але сьогодні було важливо перемогти після того, як вигравши свій матч Атлетіко.

Я маю намір допомагати Родріго і Вінісіусу забивати голи, мене не хвилює, чи стану я найкращим бомбардиром. Чого я дійсно хочу, то це поборювати з Реалом і вигравати титули", — сказав Мбаппе.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Вальядолід — Реал Мадрид.