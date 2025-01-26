Іспанія

Нічийний результат на стадіоні в Більбао.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетік приймав Леганес на Естадіо Сан Мамес.



Господарі поля домінували в першому таймі, але уразити ворота гостей їм так і не вдалося. У другій половині зустрічі гра була рівнішою. Результативними ударами команди не порадували, зігравши внічию.

Атлетік має 40 очок і йде третім у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Леганес із 23-ма заліковими балами перебуває на 16-й сходинці.

Атлетік — Леганес 0:0

Атлетік: Сімон — Горосабель (де Маркос, 61), Вівіан, Альварес, Бойро (Берчіче, 46) — Весга (Серрано, 82), Хаурегісар (Гомес, 61) — І. Вільямс, Беренгер (Сансет, 73), Н. Вільямс — Гурусета

Леганес: Дмітрович — Росьє, Гонсалес, Настасич, Крус — Альтіміра, Нею, Сіссе, Брашанац (Чікко, 82) — Раба (Родрігес, 76), де ла Фуенте (Ель Хаддаді, 82)

Попередження: Хаурегісар — Альтіміра