Іспанія

Результат матчу іспанської Ла Ліги.

У 21-му турі Ла Ліги Реал Сосьєдад на домашньому стадіоні в Сан-Себастьяні приймав Хетафе.

Учасник єврокубків досить несподівано поступився команді з другої частини турнірної таблиці. Гол Уче і дубль Переса вирішив долю зустрічі. 3:0 на користь Хетафе.

Реал залишився на дев'ятому місці. Хетафе — 14-те.

Реал Сосьєдад — Хетафе 0:3

Голи: Уче, 72, Перес, 74, 85

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Пачеко, Муньйос (Лопес, 51) — Турр'єнтес (Мендес, 46), Субіменді, Оласагасті (Марін, 84), Гомес (Барренечеа, 70) — Кубо, Оярсабаль (Оскарссон, 70)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 88), Ріко — Джене, Мілья (Сантьяго, 83) — Сола (Перес, 46), Уче, да Кошта — Їлдирим (Майораль, 62)

Попередження: Турр'єнтес, Арамбуру, Кубо — Мілья, Їлдирим, Альдерете, Сантьяго, Беррокаль, да Кошта