Іспанія

Команди Ла Ліги не змогли визначити сильнішого.

У матчі 21 туру іспанської Ла Ліги Алавес на своєму полі поділив очки із Сельтою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі поля відкрили рахунок вже на шостій хвилині завдяки результативному удару Кіке Гарсії, який реалізував пенальті.

Однак у середині другого тайму клуб із Віго зміг відігратися, а автором голу став Пабло Дуран.

Після 21 туру Сельта набрала 25 очок і займає 13 місце в Ла Лізі, а у Алавес — 21 бал та 17 рядок перед зоною вильоту.

Алавес — Сельта 1:1

Голи: Кіке Гарсія, 6 (пен) - Дуран, 67

Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес — Вісенте, Гевара, Бенавідес (Мартін, 71), Конечни (Вільялібре, 71) — Гуріді, Кіке Гарсія (Мартінес, 90).

Сельта: Гуайта — Лаго (Родрігес, 46), Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Моріба, Рістич (Альварес, 76) — Дуран (Лопес, 85), Серві (Сведберг, 46) — Іглесіас (Дувікас, 63).

Попередження: Абкар, Кіке Гарсія — Алонсо, Рістич, Альварес.