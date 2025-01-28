Іспанія

Один з лідерів Монпельє перебрався до Іспанії.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Монпельє Акором Адамсом.

Угода з 24-річним нігерійцем розрахована до 2029 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 5,5 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Адамс, який виступав за французький клуб з літа 2023 року, провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Після 21 туру Севілья набрала 27 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.