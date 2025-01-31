Іспанія

Футболіст може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Вінгер Вільярреала Алекс Баена може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє Relevo.

У підписанні футболіста зацікавлений Аль-Ахлі. Саудівці вже проінформували іспанський клуб про готовність активувати клаусулу гравця, яка складає 60 млн євро.

Алексу запропонують велику зарплату, розмір якої джерело не розголошує. Угода буде залежати від рішення Баени.

У поточному сезоні Ла Ліги Баена провів 19 матчів, забив п'ять голів та віддав стальки ж гольових передач.