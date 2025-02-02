Іспанія

Четверта поразка басків в останніх п'яти матчах усіх турнірів.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Осасуна приймала Реал Сосьєдад на Естадіо Ель Садар.

Завдяки голам Анте Будіміра господарі поля сформували комфортну для себе перевагу, яку гості зусиллями Оррі Оскарссона зменшили аж у компенсований час, не встигнувши уникнути поразки. Осасуна з 30-ма очками йде сьомою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал Сосьєдад із 28-ма заліковими балами перебуває на десятій сходинці.

Осасуна — Реал Сосьєдад 2:1

Голи: Будімір, 34, 74 — Оскарссон, 90+4

Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Крус (М. Гомес, 71) — Монкайола, Торро (Муньйос, 71), Орос — Р. Гарсія (Сарагоса, 86), Будімір (Рауль, 86), Барха (Бретонес, 57)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія (Елустондо, 79), Агерд, Лопес — Кубо (Бекер, 78), Субіменді, Оласагасті (Мендес, 66), Барренечеа (Оскарссон, 66) — Оярсабаль (захарян, 78), Сучич

Попередження: Торро, Будімір, Еррера — Субельдія, Оласагасті, Сучич