Іспанія

"Кажани" оговтались після поразки Барсі 1:7.

Валенсія приймала Сельту на Местальї в матчі 22-го туру Ла Ліги.

Ріоха вивів господарів вперед під завісу першого тайму, а після перерви Дуран вирівняв рівновагу. Втім, швидко господарі відповіли — переможний гол на рахунку Герри. 2:1 за Валенсією.

Перемога дозволила Валенсії набрати 19 очок і відірватись від Вальядоліда, який міцно засів на дні турнірної таблиці. Сельта залишилась на 13-му місці.

Валенсія - Сельта 2:1

Голи: Ріоха, 44, Герра, 68 - Дуран, 65

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Діакабі, 81), Москера, Таррега, Гая — Лопес Ногероль (Перес, 80), Герра (Пепелу, 80), Барренечеа (Гільямон, 87), Ріоха — Алмейда, Дуро (Умар, 66)

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Домінгес Касерес (Лопес, 87) — Каррейра, Бельтран (Родрігес, 58), Моріба, Серві (Лосада, 70) — Дуран, Сведберг (Дувікас, 70) — Іглесіас (Гонсалес Мартінес, 58)

Попередження: Барренечеа — Моріба, Старфель