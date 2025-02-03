Іспанія

На рахунку 27-річного українця 15 поєдинків у цьому сезоні.

Сьогодні, 3 лютого, відбудеться матч 22 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме Лас-Пальмас.

Тренерський штаб каталонської команди на чолі з Мічелом ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського вінгера Віктора Циганкова.

Водночас, український воротар Владислав Крапивцов вперше опинився в заявці основної команди Жирони.

Цього сезону Циганков провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Матч Жирона – Лас-Пальмас розпочнеться о 22:00 за Києвом.