Іспанія

Наставник Жирони відзначив гру українця.

Керманич каталонської Жирони Мічел прокоментував воротарську ситуацію в команді, куди нещодавно перейшов українець Владислав Крапивцов.

"Як ви знаєте, тепер у команді нема воротаря Пау Лопеса. Я не хотів, щоб він залишав клуб у середині сезону, але голкіпер захотів піти, тож лише вдячний за роботу.

Наприкінці минулого року Жирона підписала молодого воротаря Владислава Крапивцова. Вважаю це хорошим трансфером. Українець зараз є воротарем першої команди та стане важливим гравцем для сьогодення та майбутнього команди", – сказав Мічел в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, Жирона орендувала в Ювентуса Артура Мело.