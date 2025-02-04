Іспанія

Італієць підтвердив травми гравців "вершкових", але промовчав за воротарську позицію напередодні кубкового матчу.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував кадрову ситуацію у команді напередодні матчу Кубку Іспанії проти Леганеса.

"На жаль, за останні два дні ми втратили двох важливих гравців. Ми, очевидно, не очікували на це, оскільки Алаба був готовий грати. Я збирався випустити його завтра, бо мав гарне передчуття. Ми також не врахували травму Рюдігера. Це неприємні моменти, які нам доведеться пережити. Ми триматимемося тих гравців, які у нас є. До нас повернувся Хакобо, який довгий час був травмований.

Вальверде не гратиме на позиції центрального захисника. У деяких ситуаціях він може бути крайнім захисником, але не центральним. Хакобо, Асенсіо та Чуамені можуть зіграти на позиції центральних захисників.

У Беллінгема та Мбаппе забиття від ударів. Завтра їх не буде. Ми дали Вінісіусу ще один день на відновлення, але завтра він буде доступний.

Новачки Манчестер Сіті? Мені потрібно подумати про цю гру. Вони підписали нових гравців, бо вважали, що це правильно. Я не хочу це коментувати. Сіті завжди є конкурентоспроможною командою, але це гра, про яку нам доведеться подумати пізніше. Зараз нам потрібно думати не лише про те, як підготуватись до гри Ліги чемпіонів.

Важко сказати, у якій лізі найкращі арбітри. Робота судді дуже складна. Можу вам сказати, що в Англії вони зазнають меншого тиску, і саме тому, я думаю, вони працюють краще.

Леганес не тільки якісний при стандартних положеннях, це добре організована команда, яка чудово захищається і досягла хороших результатів проти Барселони та Атлетико, відмінно обороняючись та використовуючи контратаки. Вранці ми відпрацьовували стандарти", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії Леганес – Реал Мадрид відбудеться завтра, 5 лютого, о 22:00 за Києвом.