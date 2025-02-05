Іспанія

Сьогодні легенді футболу виповнилось 40 років.

Реал привітав найкращого бомбардира в історії клубу Кріштіану Роналду із 40-річчям.

"Дорогий Кріштіану, від імені нашого клубу вітаємо тобі із 40-річчям.

Усі мадридисти пишаються тобою та твоїми історичними здобутками у Реалі. Бажаємо тобі приємно провести цей день у родинному колі та близьких людей", – йдеться у повідомленні.

Роналду приєднався до Реала влітку 2009 року. Трансфер обійшовся "вершковим" у 93 млн євро. За мадридців він забив 450 голів.

Раніше повідомлялось, що Роналду отримає суттєве підвищення статусу в Ан-Насрі після оновлення контракту.