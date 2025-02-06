Іспанія

Бразилець оцінив рівень гри 17-річного парубка.

Колишній гравець Барселони Рівалдо оцінив гру вінгера каталонців Ламіна Ямала.

"Він грає так, ніби йому вже 25 років, дуже впевнено, легко. Вже говорять, що наступного сезону він носитиме футболку з номером 10. Із такою особистістю він незабаром буде серед претендентів на звання найкращого гравця Європи та світу.

Я захоплююся його стилем гри. Це справжній скарб для "Барселони", хлопець, який заслуговує на все найкраще за свою працю. Видно, що він скромний, не дозволив славі та грошам вплинути на себе, і я дуже поважаю таких футболістів", — запевнив Рівалдо.

Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.