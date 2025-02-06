Бразилець оцінив рівень гри 17-річного парубка.
Ламін Ямал, Getty Images
06 лютого 2025, 11:59
Колишній гравець Барселони Рівалдо оцінив гру вінгера каталонців Ламіна Ямала.
"Він грає так, ніби йому вже 25 років, дуже впевнено, легко. Вже говорять, що наступного сезону він носитиме футболку з номером 10. Із такою особистістю він незабаром буде серед претендентів на звання найкращого гравця Європи та світу.
Я захоплююся його стилем гри. Це справжній скарб для "Барселони", хлопець, який заслуговує на все найкраще за свою працю. Видно, що він скромний, не дозволив славі та грошам вплинути на себе, і я дуже поважаю таких футболістів", — запевнив Рівалдо.
Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.