Іспанія

Бразилець шукає шляхи повернутись до кращої форми.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні прокоментував перехід на правах оренди в Бетіс.

"У мене були пропозиції, але коли з’явився Бетіс, ми з дружиною поговорили, і я відчув впевненість у своєму серці, що змусило мене почуватися невимушено. Я дуже радий бути тут і сподіваюся досягти тут багатьох цілей.

Я хочу повернутися до своєї найкращої форми, це перший крок до того, щоб бути щасливим і задоволеним. Тут моя сім’я і я щасливі. Тепер ми маємо працювати день у день, щоб бути на найкращому рівні та допомагати команді.

У мене було кілька важких моментів, але ми повинні поважати процес. Я пройшов через неприємні речі, і, щоб залишитися в Бетісі надовше, мені доведеться поговорити з президентом. Наразі насолоджуюся кожним днем, допомагаючи голами та результативними передачами", – сказав Антоні.

У першій половині сезону-2024/25 Антоні відзначився одним голом у 14 матчах (407 хвилин) всіх турнірів.

Манчестер Юнайтед він представляє з літа 2022 року. Тоді Аякс отримав за бразильця 95 млн євро.