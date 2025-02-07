Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 6 лютого 2025 року.

У рамках чвертьфінального матчу Кубка Іспанії Реал Сосьєдад здобув упевнену перемогу над Осасуною та пробився до наступної стадії турніру.

Клуб із Сан-Себастьяна відправив у ворота гостей два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Барренечеа та Мендес, які й принесли до активу Сосьєдада путівку до півфіналу Кубка Короля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Осасуна у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії-2024/25:

Реал Сосьєдад — Осасуна 2:0

Голи: Барренечеа, 21, Мендес, 31.

Реал Сосьєдад: Реміро, Муньос, Агерд, Субельдія (Арамбуру, 60), Елустондо, Субіменді, Барренечеа (Серхіо Гомес, 55), Марін (Оласагасті, 60), Мендес, Кубо (Беккер, 81), Оярсабаль (Оускарссон, 55).

Осасуна: Еррера, Хуан Крус, Катена, Бойомо, Аресо, Муньйос, Монкайола (Ібаньєс, 60), Барха (Еррандо, 37), Орос (Сарагоса, 60), Рубен Гарсія (Торро, 60), Будимир (Рауль Гарсія, 71).

Попередження: Орос, Ойарсабаль, Монкайола, Еррера, Ібаньєс, Аресо, Муньос, Агерд.

Вилучення: Катена, 35.