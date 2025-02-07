Іспанія

Команда вдруге знищила "кажанів".

Керманич Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Валенсією (5:0) у Кубку Іспанії.

"Я дуже задоволений тим, як ми грали. Ми почали дуже добре та створили багато моментів.

Це той стиль гри, що ми хочемо бачити. Я прошу команду грати динамічно та створювати моменти. Ми молода команда, ми дуже голодні до перемог.

Команда прагне забивати більше голів – це частина нашого стилю та нашого розуміння футболу. Таким є наш шлях. Іноді мені доводиться просити гравців бути спокійнішими і більше контролювати ситуацію в останні хвилини матчів", — сказав Флік.

Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у трансферах де Йонга та Штіллера.