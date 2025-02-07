Англія

Мерсисайдці влітку хочуть підсилити склад.

Влітку Ліверпуль працюватиме над підсиленням складу. Зокрема, мерсисайдці хочуть витратити гроші на гравців в лінію півзахисту.

За даними CaughtOffside, клуб має намір виділити на двох новачків 75 млн євро. Мерсисайдці хочуть придбати півзахисника Барселони Френкі де Йонга та хавбека Штутгарта Ангело Штіллера.

Барселона буде згодна продати нідерландця за 35 млн євро. А у контракті Штіллера є клаусула в розмірі 40 млн євро, і Ліверпуль має намір її активувати.

Нагадаємо, Ліверпуль встановив абсолютний рекорд в історії Кубка ліги.