Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Каталонська Барселона напередодні в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги обіграла андалузьку Севілью.

Севілья — Барселона 1:4 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Я хотів би відзначити нашу гру. У першому таймі ми грали добре, це була хороша гра, а в другому таймі ми боролись і змінили ситуацію на нашу користь.

Ми грали швидко, змінювали позиції. Нам допоміг гол Ферміна, а потім — гол Рафіньї. Я пишаюсь командою, бо вилучення було великим випробуванням, і ми зрештою забили четвертий гол. Я дуже щасливий. У першому таймі ми грали добре, а в другому — давали відсіч суперникам.

Ми не дивимось на результати інших команд, я вже говорив про це. Ми повинні робити свою роботу. Ми повинні зосередитись на собі і не думати про інших.

Ми добре захищались. У Севільї хороші, швидкі гравці на флангах, і ми дуже добре захищались проти них. Ми були терплячими.

Араухо? Ми очікуємо медогляд завтра і сподіваємось, що це не надто серйозно. Думаю це те, на що це було схоже. Ми вважаємо, що травма Араухо не є серйозною.

Я думаю, що в Ла Лізі є три, чотири або п'ять дуже хороших команд, і ми — одна з них. Але ми залишаємось зосереджені на собі.

Я щасливий, тому що ми виграли, це були три важливі очки. Попереду довгий шлях. Це допоможе нам у майбутньому. Ми повинні продовжувати з таким настроєм.

У нас буде три дні вихідних, щоб відновитись, команда на це заслуговує. А в четвер почнемо готуватись до наступної гри.

Ми не дуже добре підготувались до сьогоднішньої гри, тому що грали в четвер. І подивіться, ми виграли. Тиждень без матчів нічого не гарантує. Але так у нас є хоча б більше часу на відпочинок, і це вже добре", — заявив німецький фахівець.

У наступному тур і каталонська Барселона прийматиме мадридський Райо Вальєкано.