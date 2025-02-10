Іспанія

Захисник Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Напередодні каталонська Барселона в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги обіграла андалузьку Севілью.

Севілья — Барселона 1:4 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "блаугранас" Іньїго Мартінес прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ми повинні були перемогти, щоб залишитись у чемпіонських перегонах у Ла Лізі. Зараз ми перебуваємо під тиском, ми добре працюємо, і це ідеальна ситуація для нас, щоб наблизитись до вершини.

Окрім нашої помилки під час пропущеного гола, команда знала, як протидіяти супернику навіть у меншості, тож відчуття від гри дуже хороші. Ми добре граємо, коли ми почуваємось надійно в обороні. Ми всі розуміли, які проблеми може створити нам Севілья. Навіть у меншості ми змогли тримати м'яч і створювати моменти.

Але команді ще є куди рости. Утім, якщо хтось думав, що ми вже мертві в плані амбіцій, то сьогодні ми показали, що це не так. Ми ще дуже живі", — заявив іспанський виконавець.

У наступному тур і каталонська Барселона прийматиме мадридський Райо Вальєкано.