Захисник Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.
Іньїго Мартінес, Getty Images
10 лютого 2025, 08:35
Напередодні каталонська Барселона в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги обіграла андалузьку Севілью.
Севілья — Барселона 1:4 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри захисник "блаугранас" Іньїго Мартінес прокоментував виступ власної команди.
"Сьогодні ми повинні були перемогти, щоб залишитись у чемпіонських перегонах у Ла Лізі. Зараз ми перебуваємо під тиском, ми добре працюємо, і це ідеальна ситуація для нас, щоб наблизитись до вершини.
Окрім нашої помилки під час пропущеного гола, команда знала, як протидіяти супернику навіть у меншості, тож відчуття від гри дуже хороші. Ми добре граємо, коли ми почуваємось надійно в обороні. Ми всі розуміли, які проблеми може створити нам Севілья. Навіть у меншості ми змогли тримати м'яч і створювати моменти.
Але команді ще є куди рости. Утім, якщо хтось думав, що ми вже мертві в плані амбіцій, то сьогодні ми показали, що це не так. Ми ще дуже живі", — заявив іспанський виконавець.
У наступному тур і каталонська Барселона прийматиме мадридський Райо Вальєкано.