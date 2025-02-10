Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги напередодні каталонська Барселона обіграла андалузьку Севілью.

Севілья — Барселона 1:4 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Педрі прокоментував виступ власної команди.

"Я не звертаю уваги на якісь там статистичні показники. Я вважаю за краще, щоб команда вигравала ігри.

Це була важлива гра для нас, тому я задоволений перемогою. Я задоволений тим, як усе пройшло, і реакцією команди, яка залишилась у меншості в другому таймі.

Ми добре грали перший тайм, а в другому таймі ми виправили деякі речі, і забитий м'яч незабаром після повернення на поле додав нам чимало впевненості. Суперники після цього були змушені більше відкриватись.

У мене був досвід ігор у Барсі, коли ми не знали, як упоратись із грою вдесятьох. Сьогодні ж ми тримали суперників на безпечній відстані завдяки середньому блоку", — заявив іспанський виконавець.

У наступному тур і каталонська Барселона прийматиме мадридський Райо Вальєкано.