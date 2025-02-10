Іспанія

Це рішення наставника "вершкових" Карло Анчелотті.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін не захищатиме ворота "вершкових" у півфіналі Кубку Іспанії. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, головний тренер команди Карло Анчелотті ухвалив рішення не випускати 25-річного українця у стартовому складі, віддавши перевагу основному воротареві Тібо Куртуа.

Таким чином, італієць, як і раніше, довіряє Куртуа важливі матчі клубу, незважаючи на те, що бельгієць часто потрапляє до лазарету.

Цього сезону Лунін провів вісім матчів, з яких три на нуль при 12 пропущених м'ячах.