Іспанія

Боротьбу за трофей продовжують Атлетіко, Барселона, Реал Мадрид і Реал Сосьєдад.

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка Іспанії-2024/25, передає офіційний сайт RFEF (Королівська іспанська футбольна федерація).

Перші поєдинки заплановано на 25-27 лютого, тоді як матчі-відповіді — на 1-3 квітня. Точні дати будуть оголошені вже невдовзі.

Результати жеребкування :

Барселона — Атлетіко

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться на Естадіо Ла Картуха в Севільї. Чинним володарем трофея є Атлетік.