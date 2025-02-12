Боротьбу за трофей продовжують Атлетіко, Барселона, Реал Мадрид і Реал Сосьєдад.
Кубок Іспанії, Getty Images
12 лютого 2025, 14:51
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка Іспанії-2024/25, передає офіційний сайт RFEF (Королівська іспанська футбольна федерація).
Перші поєдинки заплановано на 25-27 лютого, тоді як матчі-відповіді — на 1-3 квітня. Точні дати будуть оголошені вже невдовзі.
Результати жеребкування:
Барселона — Атлетіко
Реал Сосьєдад — Реал Мадрид
Нагадаємо, фінал турніру відбудеться на Естадіо Ла Картуха в Севільї. Чинним володарем трофея є Атлетік.