Іспанія

Колишній футболіст "блаугранас" дасть свідчення 14 березня.

Колишнього захисника Барселони Жерара Піке було викликано до суду для надання свідчень у справі про корупцію. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ця справа стосується розслідування можливої ​​корупції у Королівській іспанській футбольній федерації у контексті організації Суперкубку країни, який проходить у Саудівській Аравії.

Зазначається, що 38-річний іспанець надасть свої свідчення 14 березня.

Нагадаємо, у вересні 2019 року RFEF підписала контракт із Саудівською Аравією на 40 мільйонів євро за проведення у країні Суперкубку Іспанії на шість найближчих років. Загальна вартість контракту склала 240 млн євро, які будуть розподілені між федерацією, клубами та посередницьким агентством Kosmos, керівником якого є Піке.

Компанія взяла за свою роботу близько 24 млн євро. Пізніше участь агентства у контракті, який закінчується у 2029 році, намагалися приховати.

Раніше ЗМІ стверджували, що Піке міг здійснювати виплати зі своїх рахунків, щоб затруднити відстеження руху коштів в угоді між RFEF та Саудівською Аравією.