Іспанія

Керманич Реала прокоментував вилучення власного футболіста.

Мадридський Реал напередодні в рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги зіграв унічию на полі памплонської Осасуни.

Осасуна — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Один із ключових епізодів цього протистояння — вилучення півзахисника "бланкос" Джуда Беллінгема на 39 хвилині за нібито нецензурні висловлювання на адресу головного арбітра Хосе Луїса Мунуери Монтеро.

У протоколі, який складає цей рефері після завершення гри, зазначено, що англієць сказав йому: "Пішов ти!" ("F*** you!").

У той самий час головний тренер Реала Карло Анчелотті має іншу інформацію з приводу цього моменту.

"Ми говорили в роздягальні. Поміж Беллінгемом та арбітром відбулось суто непорозуміння.

Це суто справа арбітра, а не Беллінгема, який сказав йому, цитую: "Якщо це фол у штрафному, то це пенальті, не знущайся ("don’t f*** with me")", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме каталонську Жирону.