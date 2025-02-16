Іспанія

У англійця серйозні неприємності.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем може отримати тривалу дискваліфікацію після вилучення за образу арбітра в матчі іспанської Ла Ліги з Осасуною (1:1). Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, згідно з регламентом Ла Ліги, образа або звернення в образливих виразах до головного судді, помічників, четвертого арбітра, керівників або спортивної влади, якщо це не є більш серйозним проступком, карається дискваліфікацією на строк від 4 до 12 матчів.

Цього сезону Джуд Беллінгем відіграв за Реал 33 матчі, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше Беллінгем прокоментував своє вилучення в матчі з Осасуною.