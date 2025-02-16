Бетіс - Сосьєдад, Getty Images
16 лютого 2025, 23:59
У рамках чергового туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Сосьєдад.
Перфоманс бразильського вінгера Антоні допоміг господарям здолати гостей: 24-річний футболіст записав на свій рахунок гол+асист.
Реал Бетіс - Реал Сосьєдад 3:0
Голи: Антоні, 51, Рока, 64, 69
Реал Бетіс: Адріан — Ортіс (Руїбаль, 75), Бартра, Льоренте, Родрігес (Авіла, 74) — Ло Чельсо (Рока, 46), Іско (Роке, 82), Кардосо — Антоні, Кучо (Бакамбу, 73), Родрігес (Авіла, 74)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Муньйос (Карбальо Лопес, 46) — Гомес, Субіменді, Мендес (Елустондо, 25), Сучич (Захарян, 76) — Беккер, Оярсабаль (Марін, 59)
Попередження: Мехіас, Муньйос
Вилучення: Субельдія, 20, Беккер, 75.