Іспанія

На нагороду претендують троє спеціалістів.

Ла Ліга опублікувала список претендентів на звання найкращого тренера чемпіонату Іспанії за підсумками лютого.

На нагороду претендують три спеціалісти:

- Ганс-Дітер Флік (Барселона) – три перемоги: над Алавесом (1:0), Севільєю (4:1) та Райо Вальєкано (1:0);

- Хосе Бордалас (Хетафе) – нічия з Севільєю (0:0) та перемоги над Алавесом (1:0) та Жироною (2:1);

- Карлос Корберан (Валенсія) – перемоги над Сельтою (2:1) та Леганесом (2:0), а також нічия з Вільярреалом (1:1).

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті Ла Ліги.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця Ла Ліги за підсумками лютого.