Іспанія

Прокурори вимагають для Рубіалеса двох з половиною років ув'язнення.

Луїс Рубіалес повідомив у суді, що іспанська футболістка Дженні Ермосо дала свою згоду, перш ніж він поцілував її після фіналу жіночого чемпіонату світу у 2023 році. Про це повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, колишній президент Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) перебуває під слідством за звинуваченням у сексуальному насильстві та спробі змусити Ермосо публічно заявити, що поцілунок був за взаємною згодою.

Однак Рубіалес заявив у мадридському суді, що він абсолютно впевнений, що Ермосо дала йому дозвіл на поцілунок, додавши: "На той час це було щось цілком спонтанне".

Інцидент стався під час церемонії нагородження після перемоги Іспанії на ЖЧМ в Австралії, що згодом викликало протести, критику та заклики до відставки Рубіалеса, який продовжує заперечувати будь-які кримінальні правопорушення.

Даючи свідчення, Рубіалес описав поцілунок як акт прихильності: "Для неї це був приголомшливий момент. Ми дякували один одному, вона дуже міцно притиснула мене до талії, а потім я запитав її, чи можу я поцілувати її, і вона сказала "так". Я тримався за неї, щоб не впасти".

Також зазначається, що Рубіалеса запитали в суді щодо того, чи просив він поцілувати Ермосо чи просто "легко поцілувати".

"Я точно не пам'ятаю, але, на мою думку, легкий поцілунок", — додав Рубіалес.

Раніше Ермосо заявила суду, що вона ніколи не давала дозволу на поцілунок, і цей інцидент затьмарив один із найщасливіших днів у її житті.

Експерт із читання по губах повідомив суду, що Рубіалес запитав футболістку: "Чи можу я вас поцілувати?", ґрунтуючись на відео, на якому обличчя Ермосо не було видно.

Рубіалес визнав, що припустився помилки в цій ситуації і що його поведінка була неналежною, проте він заперечував, що з його боку було скоєно якесь правопорушення.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Рубіалес подав у відставку з поста президента RFEF після того, як ФІФА усунула його з посади, а іспанська прокуратура розпочала розслідування.

Троє його колишніх колег також постали перед судом за звинуваченням у змові з метою примусу. Усі обвинувачені заперечують висунуті проти них звинувачення.

Прокурори вимагають для Рубіалеса двох з половиною років ув'язнення, а судовий процес, як і раніше, триває.