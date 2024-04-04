Іспанія

Іспанський функціонер намагається очистити своє ім'я.

Колишній президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес прокоментував епізод із поцілунком футболістки Дженніфер Ермосо.

"Сексуальний злочинець не ставить питань. Жодного сексуального контексту не було. Вона сказала мені, що все гаразд, але потім змінила думку. Агресії не було. Дженніфер сама негайно виступила зі спростуванням.

У результаті місіс Ермосо змінила свою версію. У її словах не можна сумніватися, а в моїх можна? Це тому, що я чоловік? Вони хочуть обмежити свободу думки. Ніхто не зможе довести, що вона опинилася під тиском. Можете говорити що хочете, але іспанське правосуддя спирається на докази", — наводить слова Рубіалеса Marca.

Раніше іспанська прокуратура видала ордер на арешт Рубіалеса у зв'язку із розслідуванням справи про контракт із Саудівською Аравією. Крім цього, прокуратура зажадала для Рубіалеса 2,5 роки в'язниці за поцілунок футболістки збірної Іспанії.

Вчора, 3 квітня, Рубіалеса затримали в аеропорту Іспанії, а згодом його відпустили.