Іспанія

Арбітр може повернутися до роботи.

Королівська іспанська федерація футболу (RFEF) зняла з судді Хосе Луїса Мунуери Монтеро підозри у конфлікті інтересів після публікації його комерційної діяльності за межами суддівства. Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, Монтеро був тимчасово відсторонений Комітетом суддів та УЄФА на час розслідування, але менш ніж через 48 годин воно було завершено.

Мунуера був у центрі уваги на минулих вихідних, після того, як він вилучив півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема за те, що той послав його матом у матчі проти Осасуни (1:1). Рефері поєдинку зіткнувся з критикою з боку футболіста і головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, а потім була люта реакція мадридської преси.

У той же день стало відомо, що Мунуера перебуває під слідством через свій бізнес Talentus Sports Speakers, щодо потенційного конфлікту інтересів. Було висловлено припущення, що його бізнес проводив консалтингові роботи для спортивних установ, включаючи Ла Лігу, RFEF, Астон Віллу та Манчестер Сіті.

Мунуера заперечував щось подібне, закликаючи припинити переслідування його та його сім'ї.

Водночас, Департамент з дотримання нормативних вимог тепер дійшов висновку, що жодних конфліктів інтересів немає.

Монтеро тепер зможе повернутися до суддівства як на національному, так і міжнародному рівнях.

Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що історія Реала і суддів ставить під загрозу весь іспанський чемпіонат.