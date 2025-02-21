Іспанія

Українець тренувався у загальній групі напередодні матчу з "вершковими".

Український вінгер Жирони Віктор Циганков зможе зіграти проти мадридського Реала у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Нагадаємо, у минулому матчі чемпіонату проти Хетафе (1:2), 27-річного українця було замінено на останніх хвилинах другого тайму і була інформація, що це сталося через пошкодження.

Тим не менш, у Циганкова був забій, який не заважає йому тренуватися у загальній групі каталонської команди, до якої також приєднався нападник Абель Руїс.

Цього сезону Циганков провів 18 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти. У цій кампанії українець часто пропускав матчі через ушкодження.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Жирона відбудеться у неділю, 23 лютого, о 17:15 за Києвом.