Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Сосьєдад - Леганес, Getty Images
24 лютого 2025, 00:00
У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад приймав Леганес.
Господарі відправили три голи у ворота гостей і набрали впевнені три очки.
Реал Сосьєдад — Леганес 3:0
Голи: захарян, 12, Кубо, 48, Оласагасті Іміскос, 80
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Елустондо (Беїтія, 83), Агерд (Мартін Вісенте, 32), Лопес — Гомес, Субіменді, захарян, Марін — Кубо (Барренечеа, 66), Оскарссон
Леганес: Дмітрович — Альтіміра (Каррера, 73), Росьє, Гонсалес, Настасич, Крус — Нейу, Тапіа, Сіссе — Раба (Дюк, 88), Гарсія
Попередження: Агерд, Кубо, Іміскос — Росьє, Тапіа, Родрігеc.