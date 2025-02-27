Іспанія

Керманич Реала Сосьєдад прокоментував поразку від Реала Мадрид.

Баскський Реала Сосьєдад напередодні зазнав мінімальної поразки від мадридського Реала у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії на власному полі.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "королівських" Іманоль Альгуасіль прокоментував виступ власної команди.

"Ми не заслуговували на те, щоб програвати 0:1 перед перервою матчу в матчі проти команди найкращого тренера світу. Дуже пишаюсь сьогодні атмосферою на нашому стадіоні.

Ми будемо боротись до останнього, і моя команда показала це проти найкращої команди світу. У нас є всі підстави пишатись своєю грою, ми будемо боротись за вихід до фіналу. Мадрид має перемогти нас знову і показати хорошу гру у матчі-відповіді, щоб вийти у фінал.

Вигуки на адресу Асенсіо? Якщо це так, хоча я цього й не чув, то засуджую таку поведінку, цього не має бути на трибунах. Наші вболівальники та гравці є одними з найблагородніших у лізі, і повага, з якою вони ставляться до своїх суперників, не викликає сумнівів.

У нинішній формі ми все ще здатні грати такі матчі, як сьогодні, і навіть вигравати їх. Це привід для оптимізму. Це був чудовий вечір, єдине, чого не вистачило — це результату. Ми домінували впродовж багатьох хвилин цієї гри", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.