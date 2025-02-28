Іспанія

Футболіст стане гравцем Палмейраса.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове розірвання орендної угоди з вінгером Барселони Вітором Роке.

Формально, 19-річний бразилець має повернутися до розташування "блаугранас", проте раніше була інформація, що футболіст стане гравцем Палмейраса, а "бетікос" отримають компенсацію.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуби змогли домовитися про трансфер гравця за 25,5 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів євро доступні у якості бонусів.

Нинішнього сезону Роке провів 33 поєдинки, в яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.