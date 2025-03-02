Іспанія

Коментар німецького фахівця.

Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу Барселона — Реал Сосьєдад (4:0).

"Дуже важливо зберігати свої ворота в недоторканності, ми багато говорили про це протягом тижня.

Ми все робимо дуже добре. Якби в першому таймі у нас було трохи більше дисципліни, ми могли б забити і більше.

Я дуже радий за хлопців, особливо за Жерара Мартіна і його гол. Це важливий крок. Гол Левандовські? Форвардам завжди важливо забивати, йому трохи пощастило, я радий за нього.

Ми завжди дивимося на позитивні аспекти, після кожного матчу ми намагаємося стати ще кращими. І саме так ми хочемо чинити в майбутньому", — сказав головний тренер Барселони Флік після гри 26-го туру Ла Ліги.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме памплонську Осасуну, тоді як посеред тижня гратиме перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лісабонської Бенфіки.