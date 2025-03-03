Іспанія

Тренер має великі амбіції.

Гансі Флік, головний тренер Барселони, прокоментував перемогу над Сосьєдадом (4:0) в матчі Ла Ліги.

"Я не здивований виступами команди. Після програшу Атлетіко у грудні я сказав, що ми грали добре. І ми добре грали весь цей час, ми зосереджені, ми володіємо м'ячем, надійніше обороняємось.

Все може швидко змінитись, дуже важливо зберігати концентрацію. Попереду довгий шлях у Ла Лізі, Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, але ми завжди б'ємось за всі трофеї. Ми хочемо боротися за них.

Не можу говорити, що у нас найкращий півзахист у Європі чи світі, але він безперечно дуже високий рівень.

Я не заглядаю далеко, я завжди дивлюся на наступний матч. Іншого підходу в мене немає. Ми лідируємо в Ла Лізі і тепер маємо зосередитись на Бенфіці", – сказав Флік.

Огляд матчу доступний на Football.ua.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме памплонську Осасуну, тоді як посеред тижня гратиме перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лісабонської Бенфіки.