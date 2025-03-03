Італія

Українець забив гол у ворота суперника.

Головний тренер Роми Клуадіо Раньєрі висловився про форварда Артема Довбика, завдяки голу якого римляни перемогли Комо в матчі Серії А (2:1).

"Тренер знає, коли робити переможні зміни. Довбика я знову бачив вчора, Салемакерс хворів на тижні, і я не міг поставити його з самого початку. Я хотів зняти Дібалу, але Челік отримав травму, і я хотів поставити Балданці. Це ряд обставин, але я знаю, що у мене є гравці, які можуть грати, і спокійний", – сказав італієць.

У цьому сезоні 27-річний Довбик провів за Рому 34 матчі у всіх змаганнях, в яких забив 14 голів і зробив дві результативні передачі.