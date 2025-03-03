Іспанія

Керманич Реала Мадрид роздумує над своїм рішенням.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розмовляв з Андрієм Луніним після першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдад (1:0).

Італієць зазначив, що у Луніна і Куртуа однакові шанси на те, щоб зіграти у фіналі Кубка Іспанії, якщо команда туди вийде після протистояння з Реалом Сосьєдад.

"Ваші шанси з Куртуа зіграти у фіналі — 50% на 50%, якщо ми туди вийдемо. Але ти точно зіграєш у другому півфінальному поєдинку", — цитує Анчелотті DefensaCentral.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.