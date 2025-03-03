Україна

Футбольні особи залишились без звань "майстер спорту".

Міністерство молоді та спорту України оголосило про позбавлення спортивних звань ряду спортсменів, серед яких ексгравець збірної України Анатолій Тимощук та колишній захисник Динамо Каха Каладзе.

Тимощук залишився без звання "Заслужений майстер спорту України", а Каладзе позбавили звання "Майстер спорту України міжнародного класу".

Повний список спортсменів доступний на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту.

Нагадаємо, тимощук через суд виграв справу проти УАФ, яка раніше наклала на нього санкції, оскільки він продовжує працювати у країні-404.