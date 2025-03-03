Іспанія

Француз вважає, що Вінісіус цілком заслужив отримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Карім Бензема, який виступає в Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад, висловився про те, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор заслуговував на Золотий м'яч.

"Я не хочу говорити про France Football... Вінісіус грав вирішальну роль у кожному матчі сезону, в якому він виграв Лігу чемпіонів, і ніхто не заслуговував Золотий м'яч більше, ніж він.

Я дивлюсь футбол і бачу, як він робить те, що роблять лише найкращі. Я надіслав йому повідомлення, коли він не виграв Золотий м'яч, мені було сумно", – сказав Бензема.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема.