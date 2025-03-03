Француз вважає, що Вінісіус цілком заслужив отримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду.
Карім Бензема, Getty Images
03 березня 2025, 15:53
Карім Бензема, який виступає в Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад, висловився про те, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор заслуговував на Золотий м'яч.
"Я не хочу говорити про France Football... Вінісіус грав вирішальну роль у кожному матчі сезону, в якому він виграв Лігу чемпіонів, і ніхто не заслуговував Золотий м'яч більше, ніж він.
Я дивлюсь футбол і бачу, як він робить те, що роблять лише найкращі. Я надіслав йому повідомлення, коли він не виграв Золотий м'яч, мені було сумно", – сказав Бензема.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема.