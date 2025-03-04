Француз поважає колишній клуб.
Карім Бензема, Getty Images
04 березня 2025, 12:15
Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема розповів, чому залишив Реал та поїхав грати до Саудівської Аравії.
"Я зробив у цьому клубі все. Я починав як дитина, а закінчив як чоловік. Моє рішення поїхати до Саудівської Аравії було також тому, що я хотів піти з Реала на піку.
Реал — найкращий клуб світу, і я не хотів переходити до іншої команди. Я ніколи в житті не хотів грати проти Реала", — цитує Бензема Marca.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема.