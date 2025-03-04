Іспанія

Француз поважає колишній клуб.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема розповів, чому залишив Реал та поїхав грати до Саудівської Аравії.

"Я зробив у цьому клубі все. Я починав як дитина, а закінчив як чоловік. Моє рішення поїхати до Саудівської Аравії було також тому, що я хотів піти з Реала на піку.

Реал — найкращий клуб світу, і я не хотів переходити до іншої команди. Я ніколи в житті не хотів грати проти Реала", — цитує Бензема Marca.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема.