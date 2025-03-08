Іспанія

Уже ексфорвард пригадав найбільш пам'ятні моменти кар'єри.

Іспанський нападник Альваро Негредо кількома днями раніше оголосив про завершення професійної кар’єри футболіста.

39-річний уже колишній виконавець за цей час устиг пограти за мадридські Райо Вальєкано, Реал, андалузьку Севілью, Альмерію, Валенсію, Кадіс, англійський Манчестер Сіті та Мідлсбро, турецький Бешикташ, а також Ан-Наср з ОАЕ.

Останнім клубом футболіста був Реал Вальядолід, який він залишив улітку минулого року.

Після оголошення про завершення виступів на професійному рівні Негредо поспілкувався з іспанською пресою.

"Хто б не хотів грати за Реал Мадрид. Але я не шкодую, що поїхав. Якби я цього не зробив, хто знає, чи були б у мене такі можливості в подальшому в кар’єрі.

Я так і не зміг повернутись до Райо Вальєкано, тому що наші з клубом бажання та можливості просто не збігались у часі, але я досі відчуваю біль від того, що не носив футболку Райо в Прімері.

Було б добре зіграти на Вальєкасі, тому що це стадіон, на який я ходив разом із батьком у дитинстві. Я пережив підвищення команди в класі, пам’ятаю, як я перелазив через паркан на поле, щоб бути ближче до команди. Кожного разу, коли я повертався туди, я дивився на трибуни і зустрічав погляди рідних фанатів.

У Альмерії я вже вставав на ноги. Я відчував, що мене дуже люблять, і у мене були дуже хороші стосунки з Емері. Ми провели два чудових роки в Прімері, у другому сезоні я забив 19 голів.

Я перейшов до Севільї, тому що Пеллегріні свого часу сказав мені, що я йому дуже подобаюсь, але мені не було місця поруч із Роналду, Бензема і Раулем попереду в Мадриді.

Мені було трохи складно до цього звикнути, тому що тоді я тільки-но грав ключову роль в Альмерії, а в Мадриді, у принципі, на мене й не розраховували, як на основного гравця. Але я продовжував наполегливо працювати, і я думаю, що в підсумку це було місце, де я виступав найкраще в своїй кар’єрі.

Збірна на Євро-2012? У ту комнаду було дуже важко потрапити, у них були чудові нападники попереду, а якщо цього було недостатньо, Дель Боске використовував Фабрегаса як фальшиву дев'ятку, який був найкращим гравцем серед усіх.

Сольдадо? Так, ми тоді з ним дуже сильно конкурували, але в мене з ним дуже хороші стосунки. Насправді й досі є люди, які зупиняють мене на вулиці і приймають мене за нього.

Коли я переходив до Манчестер Сіті, Пеллегріні сказав мені, що я буду грати, і я не міг відмовити команді, яка так швидко зростає. Думаю, я добре адаптувався, але на другий рік я отримав травму, і мене не взяли до складу Ліги чемпіонів, я сприйняв це погано і, отримавши пропозицію від Валенсії, вирішив повернутись до Іспанії.

Я також згадую Стамбул із великою любов'ю, це прекрасне місто. Турки дуже пристрасно люблять футбол.

До Кадіса я вже повертався з ОАЕ і хотів це зробити так, щоб змагатись на найвищому рівні. Думаю, перші два роки були хорошими, і ми досягли своєї мети.

Але в останній день трансферного вікна перед третім сезоном мій контракт був розірваний без можливості підписання контракту з іншою командою.

Вальядолід? Це була настільки божевільна ситуація, що той, хто її не пережив, ніколи не зможе зрозуміти. Ми вигравали матчі, а натовп скандував проти нашого тренера Пауло Пессолано. На початку я не міг у це повірити.

Я вважаю, що вболівальники платять за вхід і можуть вільно висловлювати свою думку, але це те, чого я б точно ніколи не робив на їхньому місці", — заявив іспанський ексфутболіст.

За свою кар’єру Негредо провів 695 матчів, забив 259 голів та віддав 85 гольових передач.