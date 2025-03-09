Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 9 березня 2025 року.
Реал - Райо, gettyimages
09 березня 2025, 20:22
Реал зумів переграти незручний Райо на домашньому стадіоні — 2:1.
Трьома очками мадридці мають завдячувати і українцеві Андрію Луніну, який відіграв весь матч у воротах.
Перемога допомогла мадридцям впритул наблизитись до Барселони.
Огляд матчу:
Реал Мадрид — Райо Вальєкано 2:1
Голи: Мбаппе, 30, Діас, 45+3 Вінісіус, 34
Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Асенсіо, Алаба, Гарсія — Гоес (Вальверде, 68), Модрич, Чуамені, Беллінгем (Діас, 86) — Мбаппе (Камавінга, 79), Вінісіус
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Ернандес, Еспіно (Лопес, 85) — Діас (Трехо, 70), Сісс (Гвардіола Наварро, 85) — Ембарба (Валентін, 70), Гумбау (Балліу, 70), Чаваррія — Гарсія
Попередження: Вінісіус, Чуамені, Модрич — Гумбау